Я себя готовлю, – экс-подопечный Дорофеевой Лазановский намекнул, когда пойдет воевать

Победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский говорит, что всерьез задумывается над тем, чтобы вступить в ряды ВСУ. Он готовит себя как физически, так и морально.

В эксклюзивном интервью 24 каналу 27-летний Сергей Лазановский признался, что в последние пять месяцев не только дает уличные концерты в поддержку ВСУ, но и работает над своей физической подготовкой. Он намекнул, что готовится в случае чего защищать родную Ивано-Франковскую область, ведь не знать, "с какой стороны еще раз могут нас ударить".

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Лазановский из "Голоса страны" о службе в ВСУ

Конечно, такая мысль была, такая мысль существует в моей голове до сих пор. Сейчас готовлюсь, а там уже увидим, как будет… Я себя готовлю физически и психологически, это не менее важно – сохранять холодный ум на войне, поэтому дальше увидим,

– поделился с нами певец.

Однако от службы в ВСУ его отговаривают родители. Они максимально сдерживают звездного сына и говорят: "Если ты пойдешь на восток сейчас, кто будет нас оборонять здесь, мы же не знаем, что будет завтра". Похоже, Сергей Лазановский к ним прислушивается и потому не спешит браться за оружие.

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Он также поддержал звездных коллег, которые после 24 февраля сменили профессию и ушли в ВСУ.

Звездным людям, которые сейчас находятся на передовой, просто силы и терпение. Я уверен, что мы обязательно победим,

– сказал Лазановский в интервью 24 каналу.

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