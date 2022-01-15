Похожие как две капли: Руслана поразила редким общим фото с мамой

Известная украинская певица Руслана показала, как встретила Старый Новый год. В честь праздника она опубликовала редкое фото с мамой.

Известная украинская певица Руслана традиционно встретила Старый Новый год с семьей. Яркие фото с празднования она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Фото Русланы с мамой

В дом Русланы пришли щедревники, которые исполнили несколько украинских рождественских песен и продемонстрировали театрализованное представление. К коллективу присоединилась и сама артистка с мужем и матерью.

По этому случаю звезда поделилась редким фото с мамой. Невозможно не заметить, что Руслана очень похожа на мамочку.

Как Руслана встретила Старый Новый год / Фото с инстаграма звезды

Руслана рассказала, что этот вечер напомнил ей детство.

Я не очень того помню, но папа говорит, что у нас в селе на Маланки иногда такое творилось, что "хоть прячься"... Все было очень театрализовано и очень весело. Все были в костюмах, согласно своим персонажам,

– заметила певица.

Как Руслана встретила Старый Новый год / Фото с инстаграма звезды

Как Руслана встретила Старый Новый год / Фото с инстаграма звезды

Как Руслана встретила Старый Новый год / Фото с инстаграма звезды

Текст публикации Русланы

"А тот второй праздник – Святого Василия"…

Я не очень это помню, но папа говорит, что у нас в селе на Маланки иногда такое творилось, что "хоть прячься"...

Все было очень театрализовано и очень весело. Все были в костюмах, согласно своим персонажам. Конечно, главный персонаж – это был Василий и его жена Маланка (довольно часто "при надежде", поэтому еще одним персонажем мог быть врач). Также среди действующих лиц – цыган, еврей, шутник, черт, смерть, коза... Ходили от дома к дому. Приносили радость и пожелания счастья и добра…

Для меня было невероятной радостью сегодня погрузиться в ту атмосферу Маланки благодаря нашим гостям-щедрухам.

От нашей же семьи поздравляем всех счастьем, здоровьем, с этим Святым Вечером, чтобы мы в счастье и здоровье эти праздники провели и следующих дождались.