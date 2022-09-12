Похороны Елизаветы II: как все пройдет, когда ее увезут из Эдинбурга

12 сентября 2022 , 16:00
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Источник:

Sky News

13 сентября гроб с телом Елизаветы II увезут из Эдинбурга в Лондон. Там она будет до дня похорон. Как будет происходить процессия по прибытии гроба королевы домой – узнайте дальше.

Елизавету II похоронят 19 сентября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Однако к этому моменту будет еще несколько этапов похоронной процессии, которые будут проходить в Лондоне.

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Что будет, когда тело Елизаветы II привезут в Лондон

  • Гроб с телом королевы должны привезти в Лондон 13 сентября в 20:00. У Букингемского дворца ее встретят король Чарльз III и королева-консорт Камилла.


Гроб с телом королевы привезут в Лондон / Фото Sky News

  • 14 сентября начнутся этапы похоронной процессии в Лондоне. Сначала с Ее Величеством будут прощаться в Вестминстер-холле. Перед этим Лондоном пройдет церемониальное шествие.
  • В 15:00 гроб прибудет в Вестминстерское аббатство, где архиепископ Кентерберийский проведет короткую службу.
  • После этого в Вестминстерском аббатстве начнется прощание с Елизаветой II, которое продлится 4 дня – до воскресенья, 18 сентября.
  • Ожидается, что попрощаться с Ее Величеством придут сотни тысяч человек. Они будут стоять в очередях на улицах, чтобы собственными глазами увидеть гроб с телом королевы. В этой связи в Лондоне усилят меры безопасности.
  • Похороны Ее Величества пройдут 19 сентября. Для всей страны это будет "День национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.
  • Торжественная служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронят королеву Елизавету II рядом с мужем – принцем Филиппом.

Обратите внимание! После смерти королевы Елизаветы II вошел в действие давно разработанный сценарий "Лондонский мост". Он был написан еще в 1960-х годах, но никогда не публиковался в таких подробностях. Больше о действиях, предусмотренных "Лондонским мостом" читайте здесь.
Автор: Христина Кобак