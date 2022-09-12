Похороны Елизаветы II: как все пройдет, когда ее увезут из Эдинбурга
12 сентября 2022 , 16:00Читати новину українською
Источник:Sky News
13 сентября гроб с телом Елизаветы II увезут из Эдинбурга в Лондон. Там она будет до дня похорон. Как будет происходить процессия по прибытии гроба королевы домой – узнайте дальше.
Елизавету II похоронят 19 сентября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Однако к этому моменту будет еще несколько этапов похоронной процессии, которые будут проходить в Лондоне.
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Что будет, когда тело Елизаветы II привезут в Лондон
- Гроб с телом королевы должны привезти в Лондон 13 сентября в 20:00. У Букингемского дворца ее встретят король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
Гроб с телом королевы привезут в Лондон / Фото Sky News
- 14 сентября начнутся этапы похоронной процессии в Лондоне. Сначала с Ее Величеством будут прощаться в Вестминстер-холле. Перед этим Лондоном пройдет церемониальное шествие.
- В 15:00 гроб прибудет в Вестминстерское аббатство, где архиепископ Кентерберийский проведет короткую службу.
- После этого в Вестминстерском аббатстве начнется прощание с Елизаветой II, которое продлится 4 дня – до воскресенья, 18 сентября.
- Ожидается, что попрощаться с Ее Величеством придут сотни тысяч человек. Они будут стоять в очередях на улицах, чтобы собственными глазами увидеть гроб с телом королевы. В этой связи в Лондоне усилят меры безопасности.
- Похороны Ее Величества пройдут 19 сентября. Для всей страны это будет "День национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.
- Торжественная служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронят королеву Елизавету II рядом с мужем – принцем Филиппом.