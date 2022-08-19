Не собираюсь ничего менять – почему жена "Холостяка" Черкасова не переходит на украинский

После полномасштабного вторжения многие русскоязычные украинцы перешли на украинский. А Александра Черкасова решила и дальше говорить по-русски, заявив, что ничего менять не будет.

Во время войны украинцы стремятся избавиться от всего, что связывает нас с врагом. Одним из главных вопросов в этом есть речь. Тенденция перехода на украинский растет, однако до сих пор есть люди, которые не понимают важность этого шага.

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Почему Александра Черкасова не переходит на украинский

Жена эксгероя реалити-шоу "Холостяк" Дмитрия Черкасова Александра заявила, что в инстаграмме, где ведет личный блог, уже давно перешла на украинский через закон о языке. Однако в семье она общалась и будет общаться на русском.

Я думаю на русском и не собираюсь ничего менять. Самое важное! Я свободно владею украинским! Если интересно кому-то мое мнение, то это полная чушь!

– написала Черкасова в сторону.

Женщина объяснила, что сейчас находится в Ирландии, где была война с Англией, есть много жертв и переселенцев. Однако они до сих пор общаются на английском, а на ирландском никто не знает: "Никто не делает из этого такое шоу, как у нас".



Александра Черкасова об украинском языке / Скриншот инстаграм-сторис Черкасовой

Мнение Черкасовой схоже с позицией Поляковой и Ефросининой. Маша и Оля недавно также оказались в центре скандала, заявив, что не собираются переходить на украинский в личном общении. На публике они говорят на государственном языке, а дома продолжают общаться по-русски, якобы так комфортнее.