Дзидзьо рассказал, почему его сестра и племянница вернулись в Украину: "Я настоял"

Украинский певец Дзидзьо рассказал, как разговаривал с сестрой и племянницей, после которой они вернулись в Украину. Артист настоял продлевать жизнь родных дома.

Украинский певец Дзидзьо поддерживает хорошие отношения с сестрой и племянницей. С начала войны они переехали в Португалию, но вернулись.

Читайте также Дидзе рассказал о творчестве и концертах для защитников: "Люди засыпают комплиментами"

Дзидзьо о маме и сестре с племянницей

Исполнитель признался, что именно он настоял, чтобы родные вернулись домой. Он считает, что нужно продолжать жить в Украине.

У нас был серьезный разговор, я настоял возвращаться в Украину, заканчивать школу, поступать, куда хотела. Я думаю, что никаких процессов не нужно прерывать. В условиях войны мы должны учиться, развиваться и становиться сильнее,

– сказал певец.



Дзидзьо с племянницей / Фото из инстаграма

Дзидзьо о маме за границей

Мама Дзидзьо продолжает жить за границей и помогать украинцам. Артист рассказал, что она еще не сталкивалась с россиянами в Португалии, но не боится, что такая ситуация возникнет.

Я переживаю, чтобы моя мама с ними не столкнулась, потому что это будет большая беда. Это будет хуже атомной войны. Мама может троих взять под мышку, четверо поднять в воздух. Мама так боевая духом, и ее все там очень любят и уважают. Она всегда с сине-желтым флагом, и кулак у нее крепкий. Если речь идет об Украине, то она бьет очень сильно,

– в шутку сказал Дзидзьо.

"За границей все гораздо страшнее, чем здесь. Мы уже, в принципе, страх пережили. Нам не страшно, потому что мы люди свободолюбивые. За границей мама, украинцы, португальцы больше переживают. А я когда звоню, говорю: "Не надо переживать. Действовать надо"", – подытожил певец.