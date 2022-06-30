Дзидзьо рассказал, почему его сестра и племянница вернулись в Украину: "Я настоял"
Источник:"Утро с Украиной"
Украинский певец Дзидзьо рассказал, как разговаривал с сестрой и племянницей, после которой они вернулись в Украину. Артист настоял продлевать жизнь родных дома.
Украинский певец Дзидзьо поддерживает хорошие отношения с сестрой и племянницей. С начала войны они переехали в Португалию, но вернулись.
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Дзидзьо о маме и сестре с племянницей
Исполнитель признался, что именно он настоял, чтобы родные вернулись домой. Он считает, что нужно продолжать жить в Украине.
У нас был серьезный разговор, я настоял возвращаться в Украину, заканчивать школу, поступать, куда хотела. Я думаю, что никаких процессов не нужно прерывать. В условиях войны мы должны учиться, развиваться и становиться сильнее,
– сказал певец.
Дзидзьо с племянницей / Фото из инстаграма
Дзидзьо о маме за границей
Мама Дзидзьо продолжает жить за границей и помогать украинцам. Артист рассказал, что она еще не сталкивалась с россиянами в Португалии, но не боится, что такая ситуация возникнет.
Я переживаю, чтобы моя мама с ними не столкнулась, потому что это будет большая беда. Это будет хуже атомной войны. Мама может троих взять под мышку, четверо поднять в воздух. Мама так боевая духом, и ее все там очень любят и уважают. Она всегда с сине-желтым флагом, и кулак у нее крепкий. Если речь идет об Украине, то она бьет очень сильно,
– в шутку сказал Дзидзьо.
"За границей все гораздо страшнее, чем здесь. Мы уже, в принципе, страх пережили. Нам не страшно, потому что мы люди свободолюбивые. За границей мама, украинцы, португальцы больше переживают. А я когда звоню, говорю: "Не надо переживать. Действовать надо"", – подытожил певец.