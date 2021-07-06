Телеканал М1 объяснил, почему в эфире Atlas Weekend не показали поцелуй MELOVIN с мужчиной

На фестивале Atlas Weekend MELOVIN ошеломил всех гостей. Прямо на сцене он совершил каминг-аут, поцеловавшись с мужчиной. Однако этот фрагмент выступления артиста не показали в прямом эфире М1. Представители телеканала отметили, что их не предупредили обо всех планах артиста, а после определенного момента выступления было запланировано другое включение.

MELOVIN сообщил о своей бисексуальности со сцены масштабного фестиваля перед десятками тысяч гостей. Он поцеловал девушку и парня, вместе с которыми выступал. Однако этот фрагмент вырезали из телеверсии его выступления.

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Почему в эфире Atlas Weekend не показали поцелуй MELOVIN с мужчиной

Представители телеканала М1 пояснили, что в эфире Atlas Weekend не было каминг-аута украинского артиста, потому что во время утверждения сценического плана и телеэфира MELOVIN не предупредил о своих планах.

"Телеканал М1 поддерживает любые человеческие свободы и права. В этой ситуации говорится лишь о профессиональном подходе исполнителя и его команды. Сценический план концерта и телеэфира формируется и утверждается заранее. Таким образом мы формируем ежесекундный график прямого эфира, который состоит из показа выступлений и рекламных блоков. Это означает, что все постановки артистов во время телесъемки концертных выступлений их менеджеры обсуждают с телеканалом заранее.

Представители менеджмента MELOVIN не сообщили обо всех планах артиста, а предоставили информацию только о пиротехническом шоу. После него командой М1 заранее было запланировано включение с backstage-зоны "Atlas Weekend на М1", – прокомментировали представители канала.

М1 пообещали изложить полную версию выступления артиста 6 июля на официальном ютуб-канале. Сейчас там можно посмотреть видео, которое вышло в эфир 5 июля.