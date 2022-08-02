Хотим сами это сделать, – Евгений Кот и его жена об усыновлении ребенка, потерявшего родителей

Война каждый день забирает жизни мирных людей. Украинские дети остаются сиротами, им нужны семьи, готовые приютить. Танцовщик Евгений Кот рассказал, как в начале войны хотел усыновить ребенка и почему не делает это сейчас.

Евгений Кот и его жена, чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике Наталья Татаринцева давно мечтают о ребенке, работают над этим. В начале полномасштабной войны супруги даже хотели усыновить ребенка.

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Евгений Кот об усыновлении ребенка

Наталья призналась, что они очень долго планируют ребенка, работают над этим. Война стала настоящим ударом в этом вопросе: "Правильно ли вообще мне сейчас думать о детях, когда идет война? Люди, которым не так легко забеременеть, особенно мне, потому что есть определенная история, моя собственная, мне приходится над этим работать каждый месяц. Это женская работа. Как внутренняя, так и с головой, гормонами. Ты этим живешь. Ибо ты каждый день видишь детей, с каждым месяцем смотришь на них, как на своих. Тебе хочется это якобы привлечь к себе. Каждый месяц, две недели ты веришь, у тебя вдохновение на то, что все сбудется, а потом две недели у тебя депрессия. Но есть врач, который помогает".

Евгений постоянно ободряет любимую. Он уверен, что все получится, и они смогут родить собственного ребенка. Но об усыновлении супруги тоже задумывались.

На тот момент мы были в одной группе с блоггерами в соцсетях "Батальон блоггеров". Там направили сообщение о том, что маленькие дети остались без родителей и ждут какие-то семьи. Я пришел домой, спросил жену: "Ты видела эту новость?". А она в ответ: "Я уже звонила. Детей уже нет. Их уже забрали люди, уже приютили". Тогда мы не успели, а сейчас нельзя усыновить ребенка официально. Но мы думали над этим много раз. Сейчас этот вопрос не стоит первым, потому что мы хотим сами это сделать".

– поделился Кот.



Евгений Кот с женой Натальей / Фото из инстаграмма танцовщика

Война на отношения Евгения и Натальи никак не отразилась. Они пережили карантин, он только укрепил их брак. Сейчас у семьи изменились приоритеты. Нет походов в рестораны, шопинга. Влюбленные мечтают стать родителями, больше времени проводят дома, помогают ВСУ. Война показала, что в жизни самое главное – семья.