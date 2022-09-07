Я трижды ходил в военкомат – почему Бедняков не воюет и поддерживает ли выезд мужчин за границу

Война застала ведущего Андрея Беднякова за границей. Однако он решил вернуться в Украину. Мужчина рассказал, что трижды ходил в восккомат, но его не брали на службу, говорили, что в тылу он делает гораздо больше.

Андрей Бедняков родом из Мариуполя. С 2014 года он привык видеть блок-посты по дороге в город, слышны взрывы, ведь совсем недалеко была линия фронта. Сейчас город уничтожен. С 24 февраля оккупанты делали все, чтобы сравнить его с землей. Андрей хотел стать на защиту родной земли, но его не приняли на службу.

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Почему Бедняков не пошел служить

"Я трижды ходил записываться. Я никому это не говорил, даже жена знает только об одном разе. Я хотел идти, я бы ушел. Конечно, я боюсь, но хотел идти. Но мне сказали, что здесь делаю гораздо больше, чем там ", – поделился Андрей.

Ведущий не хотел говорить жене, потому что она очень волновалась. Но, по словам Андрея, Анастасия назвала его решение вернуться в Украину верным. Беременная жена Беднякова и его 7-летняя дочь Ксения находятся за границей. Ведущий боится, чтобы они возвращались в Украину.



Андрей Бедняков с женой и дочерью / Фото из инстаграмма ведущего

Что Андрей Бедняков говорит о выезде мужчин за границу

Тех, кто уезжает в бейби-боксах или платит тысячи долларов за выезд, я ненавижу. У меня даже есть такие знакомые. Для меня это не мужчины,

– подчеркнул Бедняков.

Андрей как гражданин поддерживает разрешение на временный выезд мужчин за границу, если нужно на работу и т.д. Бедняков отмечает, что людям нужно работать, за что-то жить, поэтому, если нужно для этого на немного уезжать, то можно это закрепить в законодательстве.

Ведущий вернулся в Украину на третью неделю полномасштабной войны. Он отмечает, если бы хотел уехать за границу, то сделал бы это. Недавно он был в Чехии, выезжал вместе с Министром внутренних дел как медийный человек. Также с Бедняковым были Антон Птушкин и Алексей Дурнев.

Андрей Бедняков / Фото из инстаграмма ведущего

Как Андрей Бедняков зарабатывает во время войны

Ведущий признался, что за 6 месяцев полномасштабной войны он продал всего две сторис в инстаграмме. Живёт сейчас за деньги, заработанные до войны. По словам Беднякова, они быстро тратятся. Но Андрей не жалуется, радуется, что жив, может помогать стране.