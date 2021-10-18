Победительница "Мисс Украина Вселенная" призналась, чем закончился скандал с ее бывшим-абьюзером

Анна Неплях, которая в шоу "Холостяк" 10 сезон когда-то рассказывала о том, что стала жертвой домашнего насилия, рассказала, что все простила экс-бойфренду. Теперь уже в статусе победительницы "Мисс Украина Вселенная" она комментирует, что когда прекращаешь быть жертвой – прекращаешь это говорить.

Екатерина Осадчая взяла интервью у обладательницы короны конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2021 и поинтересовалась, чем закончился скандал с ее бывшим. Ведь бойфренд является сыном "достаточно известных чиновников в Украине". По словам Анны Неплях, эта история завершилась три года назад.

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Хочу сказать, что когда ты прекращаешь быть жертвой – ты прекращаешь об этом говорить,

– прокомментировала Неплях.

Она добавила, что тогда подала заявление на мужа и хотела получить денежное возмещение. Но простила бывшего.

"Когда вы любите, вы можете многое простить человеку, поэтому, я отпустила эту ситуацию, я простила этому человеку и я забрала заявление", – поделилась девушка, которая в то время скрывала свои побои от родных и друзей.

Такая ситуация сильно отразилась на жизни Анны, ведь после этого она посещала секцию бокса и долго не могла довериться мужчинам. Впервые она решилась завязать отношения на шоу "Холостяк", где главным героем тогда был пилот Макс Михайлюк.

Чем зарабатывает на жизнь Неплях и какие у нее корни

Осадчая также поинтересовалась у 27-летней девушки из Днепра, чем она зарабатывает на жизнь и работала ли когда-нибудь по специальности. Анна рассказала, что работала некоторое время инженером-землеустроителем в Киевском департаменте земельных ресурсов. Но впоследствии начала зарабатывать только благодаря своему инстаграм-блогу, на который сейчас подписано почти 300 тысяч человек.

"Вероятно, все зрители недооценивали заработок в Instagram, потому у меня есть активная аудитория и это действительно приносит мне очень хороший доход", – добавила победительница конкурса.

Также она рассказала, что является еврейкой по линии матери. Отметим, что конкурс "Мисс Вселенная" в этом году состоится в Израиле. Событие пройдет в декабре, поэтому за время подготовки она планирует подтянуть английский и окончательно определиться с конкурсным нарядом.