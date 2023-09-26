"Мисс Украина" – 18-летняя студентка из Киевщины: кто такая София Шамия и что она публикует в сети

Конкурс "Мисс Украина 2023" объявил победительницу. Ею стала 18-летняя София Шамия – студентка из Киевской области с палестинскими корнями.

София Шамия получила титул "Мисс Украина 2023", несмотря на скандал с российским следом. Девушка представит Украину на главном международном конкурсе "Мисс Мира 2023" ("Miss World 2023"), который 16 декабря пройдет в Индии.

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Что известно о "Мисс Украине"

София Шамия – 18-летняя студентка, которая учится на экономическом факультете Киево-Могилянской академии. Она проживает в Киевской области. София хорошо знает английский, 7 лет занималась танцами.



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии

Среди увлечений девушки – рисование, она создает картины в стиле поп-сюрреализма. В сентябре она организовала благотворительный аукцион, где разыграла два своих творения – "Глаза печали" и "Потерянное детство". Первая картина была продана за 2218 долларов, которые София передала госпитальерам.



София Шамия и ее картина / Фото из инстаграма Софии Шамии

Что публикует девушка в сети

На личной странице София Шамия публикует фото из стильных фотосессий, путешествий за границу, а также кадры из повседневной жизни. Девушка помнит о своих корнях и призывает освободить Палестину.



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии

На ее странице также есть фото с отцом – судя по кадру, он защищает Украину и служит добровольцем в ТРО.



София Шамия с отцом / Фото из инстаграма Софии Шамии

София не забывает о войне в Украине, она публикует кадры войны и рассказывает о российском вторжении.

Девушка показывает, чем занимается – это спорт, творчество, тематические съемки. Судя по блогу, она любит животных и имеет кошку Шэрон, снимки с которой тоже показывает в сети.



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии



София Шамия / Фото из инстаграма Софии Шамии