Победительница "Холостяка" рассказала, как скрывала отношения с Михаилом Заливакой

В финале 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, с которой остался после проекта. Пара почти три месяца скрывала отношения, живя вместе в Киеве. Как это удавалось влюбленным, читайте ниже.

Съемки 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" завершились еще три месяца назад, однако до выхода в эфир пост-шоу "Как выйти замуж" пара не могла рассекречивать свои отношения и, соответственно, появляться на публике. Поэтому после возвращения в Украину из Дубая Михаил Заливако и Анна Богдан поселились вместе в Киеве.

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Целых три месяца совместной жизни мы не выходили из дома, а если и выходили, то в разное время! В разных местах парковали машины, отказывали себе в банальном "сходить на свидание",

– рассказала Анна Богдан.

Она добавила, что всего несколько раз они с Михаилом Заливакой гуляли по парку. Пара выходила вместе лишь ночью, надев капюшоны и маски на лицо. Однако благодаря тому, что влюбленные провели все три месяца дома, они очень сблизились, узнали сильные и слабые стороны и научились поддерживать друг друга.

Победительница "Холостяка" заметила: сложнее всего было молчать о том, что она счастлива, и скрывать отношения от друзей.

Труднее всего, конечно, было скрывать от друзей. Всем же интересно, и все хотели узнать "чисто по секрету",

– с юмором написала Анна Богдан.



Михаил Заливако с Аней Богдан / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Отношения Михаила Заливаки и Анны Богдан после шоу "Холостяк"