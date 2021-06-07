Победительница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, как боролась с комплексами

Красотой победительницы 11 сезона "Холостяка" восхищается не только Михаил Заливако, но и многотысячная аудитория телезрителей. Однако даже у Анны Богдан были комплексы. Все из-за высокого роста.

Долгое время избранница "Холостяка-11" считала рост своим недостатком. Однако впоследствии осознала, что с комплексами надо бороться. Так девушка стала работать в модельном агентстве.

К теме Победительница "Холостяка-11" Анна показала новую прическу: фото

Избавилась от своего комплекса я очень просто – нашла в нем плюс! Я начала работать в модельном агентстве, где мой рост был преимуществом,

– поделилась Анна Богдан.

Сейчас она убеждена, что любить себя нужно за все: за милые веснушки, кудряшки, прямые волосы, широкие брови, пухлые щечки, острые скулы. Анна заметила, что все прекрасное начинается с любви к себе.

"Мне кажется, давно уже все поняли, что внешность ничего не решает! Нельзя полюбить идеально красивого человека, если внутренне он полон негатива к себе и окружающему миру", – отметила победительница "Холостяка".

Напомним, недавно избранница Михаила Заливако рассказывала о еще одном комплексе – лишним весе. Дело в том, что стресс после развода с Андреем Богданом Анна заедала сладким, поэтому поправилась на 16 килограммов! Красавице удалось собраться и вернуться в идеальную форму благодаря тренировкам и правильному питанию.