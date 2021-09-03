Победительница "Холостяка-5" Марина Кищук вышла замуж: волшебные кадры

Еще одна победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" 5 сезона нашла свою любовь, правда, уже после проекта. Марина Кищук сыграла пышную свадьбу с Олегом Ивониным.

Победительница 5 сезона романтического проекта "Холостяк" и модель Марина Кищук обручилась с бойфрендом, а теперь мужем, Олегом Ивониным, в конце июня в Дубае. 2 сентября пара поженилась.

К слову Участником "Холостячки" со Златой Огневич стал каскадер

Марина Кищук вышла замуж

Роскошная свадьба победительницы реалити-шоу состоялась в Одессе. Пара выбрала один из изысканных ресторанов, который был украшен бело-голубыми цветами.

Ресторан, где проходила свадьба / Фото из инстаграм-сториз

Ресторан, где проходила свадьба / Фото из инстаграм-сториз

Молодожены признались друг другу в любви на фоне моря, где стояла сверкающая арка, украшенная цветами.

Господи, это был самый волшебный день моей жизни. Я так благодарна всем, кто стал частью моего счастья,

– написала девушка.



Марина Кищук и Олег Ивонин / Фото из инстаграм-сториз

Образ невесты

Марина Кищук для торжественного дня выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, длинной фатой и декольте от украинского дизайнера Оксаны Мухи. Невеста поделилась, что история этого наряда очень интересная.

Во сне, перед примеркой, без фантазии, совершенно серьезно вам говорю, я увидела это платье! Этот фасон я хотела сначала: спущенные плечи, ничего лишнего, пышное и со шлейфом, но во сне я увидела, что корсет V-образный, как у Золушки, как у всех принцесс,

– рассказала модель.

"А утром приехала на примерку, и все платья висели на стойке, а эта у зеркала. Я подумала, что у меня просто в голове все смешалось и я, наверное, не во сне его увидела, а у них на сайте и попросила отложить, но начала искать переписки, а я ничего не просила. Перерыла все фотографии, а его нет. И вообще, на мою грудь сложно найти что-то, но оно было мое! Оно меня ждало", – поразила Марина Кищук.

Девушка дополнила образ нежным колье и серьгами. Стилисты уложили волосы в низкий пучок, выровняв и накрутив пряди у лица.

Интересно, что макияжем невесты занималась визажистка, которая красила девушку на финал "Холостяка". Марина призналась, что полностью ей доверилась. Глаза невесты были подчеркнуты стрелками, а губы – нежной бежевой помадой.



Марина Кищук / Фото из инстаграм-сториз

Участие Марины Кищук в"Холостяке"

В 5 сезоне шоу главным холостяком страны стал Сергей Мельник. В финале проекта он выбрал Марину Кищук. Вместе пара пробыла пол года, но впоследствии они расстались, поскольку имели отношения на расстоянии.

В прошлом году Сергей признавался, что сделал неправильный выбор. О нем он жалеет до сих пор.