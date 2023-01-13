Холостяк 12 сезон: биография победительницы Кати Лозовицкой

В пятницу, 13 января, отгремел 12 сезон шоу "Холостяк", который должен был выйти на экраны еще весной. Год назад Алекс Топольский признался в любви Кате и выбрал ее для построения серьезных отношений без камер и съемочной группы.

Как сложилась история "Холостяка" Алекса Топольского и победительницы Кати Лозовицкой, узнаем в пост-шоу на следующей неделе, а пока читайте биографию девушки, которая покорила сердце главного героя на сайте 24 канала.

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Биография победительницы "Холостяка" Кати Лозовицкой

Девушка из Киева. С 15 лет она работает фотомоделью в Украине и во всем мире – в Германии, Италии, Британии, Франции. Благодаря этому она быстро стала самостоятельной и к 25 годам заработала на все свои "хочу" - квартиру, машину, обучение за границей. У нее два образования – юридическое в Киевском лингвистическом университете и гостиничный менеджмент в Испании.

Родители Кати, с которыми Алекс Топольский познакомился в 11 выпуске, работают в ЗАГСе. Поэтому, когда она видит счастливые пары на свадьбах, тоже хочет найти свою половинку и выйти замуж. К проекту у нее было два серьезных отношения – с коллегой из модельного бизнеса и мужчиной, с которым были нездоровы "качели". Поэтому рядом с собой она хочет видеть порядочного, амбициозного парня с чувством юмора и умеющего чувствовать.

Кстати, у Кати Лозовицкой есть хобби – бальные танцы, которыми она занимается с детства.

Катя Лозовицкая – победительница "Холостяка-12" / Фото с инстаграма девушки

В финальном эпизоде 12 сезона шоу "Холостяк" Катя, в отличие от Саши, заявила, что готова строить семью с Алексом Топольским, а через год видит себя рядом с ним. Она мечтала вернуться в Киев как пара и даже готова была переехать в США, где у него бизнес. Однако, судя с соцсетей модели, она все же осталась в Украине. В то время как главный герой уехал в Америку еще до 24 февраля, ведь в день нападения России на Родине его не было. Так что пока не известно, как сложились их отношения после "да" на Мадейре.

Катя Лозовицкая с "Холостяком" и Решетником в финале / Фото из инстаграма ведущего