Победитель "Голоса" Лазановский посоветовал коллегам, что делать с русскоязычными песнями

Музыкант Сергей Лазановский высказался о русских песнях в чартах и их альтернативе. Он посоветовал звездным коллегам, что им делать с русскоязычными треками.

Победитель "Голоса страны" Сергей Лазановский никогда не исполнял российские песни. В интервью 24 каналу он рассказал об отношении к таким трекам сейчас во время полномасштабной войны.

Читайте полное интервью О помощи ВСУ, музыке во время войны и русских песнях: интервью с Сергеем Лазановским

Почему люди до сих пор слушают русское

Хотя украинская музыка становится популярной, в чартах до сих пор просматриваются русские песни. Сергей Лазановский поделился, почему это происходит до сих пор.

Можно сказать, что годами нас кормили. Конечно, некоторые не могут с тем распрощаться. Но хорошие всегда вопросы задают – сколько бомб и ракет должны прилететь в ваш дом, чтобы вы распрощались со всем русским?

– жестко отметил Сергей.

"Мне кажется, нужно время и нужно как раз выпускать всех творческих украинских единиц вперед, давать и новые имена, и поддерживать украинскую культуру. В конце концов, очень много украиноязычных треков классных, если мы будем их слушать и придавать им значение, делать их трендами в тектоке , инстаграмма, делать им прослушивание и на музыкальных платформах, то все у нас будет 100% хорошо и совсем скоро украинская музыка будет занимать первенство".

Лазановский добавил, что именно поэтому и он вернулся к творчеству. Потому что его удивляет, что в Украине еще могут звучать песни на русском языке. "Наши ребята защищают независимость, мы как артисты, творческие единицы, есть еще историки, должны защищать музыкальную культуру, историческую культуру нашего государства, поэтому будем для этого все делать".

Что делать звездам с русскими песнями

Многие украинские артисты строили карьеру либо частично, либо полностью благодаря песням на русском. Сергей Лазановский посоветовал, что им делать сейчас.

Я понимаю, что большинство звезд к своим трекам относится как к детям, потому что это рождается в такой трепетной атмосфере, совершенно иной от обычных реальностей. Но эти треки нужно отложить где-то далеко в ящик и начать творить что-то новое, новую историю,

– сказал исполнитель.

, между тем Оля Полякова продолжает петь по-русски даже на концертах для военных. Ее продюсер оправдывает это тем , что сами защитники просят спеть "Шлепки".

"В конце концов, большинство артистов так и делает, и я радуюсь тому, что украинских треков становится все больше. Сейчас они должны менять свое сознание, мысли и двигаться в правильном направлении. Где-то они были заблудились в свое время, а сейчас их уже матушка наша земля Украина подсказывает, что вы должны делать все для того, чтобы я расцветала, поэтому вперед, пусть все артисты откладывают русскоязычные треки прочь, а творят новые украинские… Кто говорил, что это невозможно – неправда… Сейчас есть доказательство – многие артисты начали творить украинские песни. И они прекрасны".

Интервью с Сергеем Лазановским: смотрите видео