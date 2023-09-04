У победителя "Голоса страны-2" Павла Табакова скончалась мама: "Борились за ее жизнь"

Украинский певец Павел Табаков сообщил о горе в семье. У него умерла мама – музыкант посвятил ей щемящее сообщение.

Украинский музыкант Павел Табаков поделился печальным известием. В инстаграм-сториз он сообщил, что умерла его мать.

К слову Парню был всего 21 год: на фронте погиб участник "Х-фактора" Савелий Федан

У Павла Табакова скончалась мама

Певец опубликовал архивное фото Татьяны Александровны и посвятил ей щемящие слова. Он признался, что маме было 68 лет. За несколько дней до смерти мать артиста находилась в реанимации.

Мы боролись за ее жизнь не раз, но на этот раз Господь решил взять ее к себе. Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там на облаках… Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел,

– обратился к маме Павел Табаков.



Павел Табаков о маме / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о Павле Табакове