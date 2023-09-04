У победителя "Голоса страны-2" Павла Табакова скончалась мама: "Борились за ее жизнь"
Источник:Павел Табаков
Украинский певец Павел Табаков сообщил о горе в семье. У него умерла мама – музыкант посвятил ей щемящее сообщение.
Украинский музыкант Павел Табаков поделился печальным известием. В инстаграм-сториз он сообщил, что умерла его мать.
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У Павла Табакова скончалась мама
Певец опубликовал архивное фото Татьяны Александровны и посвятил ей щемящие слова. Он признался, что маме было 68 лет. За несколько дней до смерти мать артиста находилась в реанимации.
Мы боролись за ее жизнь не раз, но на этот раз Господь решил взять ее к себе. Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там на облаках… Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел,
– обратился к маме Павел Табаков.
Павел Табаков о маме / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о Павле Табакове
- Павел Табаков – украинский певец, композитор и музыкант родом из Львова. Он является победителем 5-го сезона шоу "Шанс".
- В 2012 году Павел Табаков принял участие в проекте "Голос країни" 2 сезон. Он победил в шоу, будучи подопечным Дианы Арбениной.
- Павел Табаков женат и воспитывает двоих детей. В начале полномасштабного вторжения он записался в терроборону. Сейчас музыкант продолжает петь и писать музыку, активно гастролирует и устраивает благотворительные концерты. Одна из последних его песен "То Україна" – к ее созданию присоединилась дочь Настя.