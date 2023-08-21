Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс сыграл свадьбу с любимым: фото с роскошного праздника

Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс женился на избраннике. Пара сыграла роскошную свадьбу в Швеции.

Знаменитый певец Дункан Лоуренс и автор песен Джордан Гарфилд сыграли свадьбу в Швеции. Пара обручилась три года назад.

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Дункан Лоуренс женился на партнере

Пара вышла замуж в Швеции, на роскошной локации замка-гостиницы Häringe slott. Дункан и Джордан для свадебных образов выбрали черные смокинги. На груди у них были бутоньерки из гипсофил.



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца

Судя по количеству мест за столами на фото, свадьба не была пышной, а среди гостей были самые близкие родные и друзья невест. Все вокруг было украшено гипсофилами и лилиями, свечами и другими декорациями в белых и молочных цветах.



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца

Свадебный торт также был белоснежным и украшенным ветвью гипсофил.



Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца

Что известно об отношениях Лоуренса и Джордана

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года. Певец скрывал роман, но его бойфренд часто публиковал в сети совместные фото.

Их отношения стали известны публике в октябре 2020 года, когда Дункан получил предложение от любимого.

Дункан Лоуренс – певец и исполнитель, успешно представивший Нидерланды на Евровидении-2019 с песней Arcade. Еще перед своей победой музыкант признался, что является бисексуалом.