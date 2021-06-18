Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал спел на украинском: видео с концерта в Киеве

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал приехал в Украину с концертами. Первое выступление португальца состоялось под открытым небом в Киеве. Певец поразил публику проникновенным исполнением хита группы "Океан Эльзы".

31-летний Сальвадор Собрал в третий раз приехал в Украину, где четыре года назад одержал победу на Евровидении-2017. Гастрольный тур он начал из столицы. Концерт певца состоялся под открытым небом неподалеку от Андреевского спуска.

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Неожиданно для публики Сальвадор Собрал спел на украинском. Он выбрал лирический хит группы "Океан Эльзы" – "Обійми".

"Обійми" с португальским настроением. Просто летний вечер в Киеве, просто португалец Сальвадор Собрал, победитель Евровидения-2017, просто неожиданно исполнил украинскую песню на своем концерте", – отреагировала группа "Океан Эльзы".

К слову, на концерте победителя Евровидения-2017 присутствовала Джамала, из рук которой он получил престижный музыкальный трофей. Звезды дружат давно, поэтому неудивительно, что артистка поддерживала коллегу в первом ряду. Она даже вышла на сцену и исполнила с Сальвадором Собралом фрагмент песни "Обійми".

"Невероятно тепло. И дело не в погоде. Португалия пришла к нам", – прокомментировала Джамала в инстаграм-профиле.