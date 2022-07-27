Всунуть казацкого носа в будущее, – Тарас Тополя о жизни Украины после победы
Источник:инстаграм Тараса Тополя
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о том, что ждет Украину в будущем. Сейчас страна стала щитом для мира, но нужно не забывать продолжать развитие.
Украинский музыкант Тарас Тополь продолжает защищать страну в составе территориальной обороны. Он поделился мнениями о будущем Украины.
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Тарас Тополя о будущем Украины после победы
Сегодня Украина дала миру щит. Свобода, отвага, колоссальная жертва украинцев дала Европе шанс и момент приготовиться, усилить оборону. Мы – ее боевое крыло, и в единстве со всем демократическим миром мы выигрываем эту войну. Вопрос времени. А что дальше? Что мы можем дать миру после?
– высказался лидер группы "Антитела".
Тарас Тополя подчеркнул, что в стране должно взлететь образование, наука и инновации, в частности, в сфере экономики. "Все, что считается фантастически-футуристическим, должно стать реальным в Украине. Зеленый свет и тотальная поддержка мозгов и инноваций по всем фронтам, инвестиции в искусственный интеллект, разработки в области генетики, медицины, аграрного сектора, обороны, crypto, создание экосистемы для IT".
Также певец отметил, что в Украине должно исчезнуть "бюрократическое болото" и ограничение со стороны законодательства. Это будет способствовать тому, что в государстве "осядут" эксперты со всего мира.
"Мы и сами должны сращивать будущих инноваторов. Для этого должны стать фриками в образовании! В хорошем понимании этого слова. Не бояться быть оригинальными, экстраординарными, решительными, рискованными и изобретательными в средствах и методах, ведь мы и так взяли слишком много времени в долг. Чтобы догнать мир и выйти вперед, хотя бы на дюйм, на сантиметр всунуть свой казацкий нос в будущее. Так победим!" – подытожил Тарас Тополь.
Реакция сети
Поклонники Тараса Тополя поддержали его в комментариях под сообщением. Они поделились своими мыслями.
- "Полностью согласна, верю, что все удастся, и еще добавлю: мы можем стать более эффективными каждый на своем месте, если будем как можно честнее, человечнее и будем работать во благо всех. Мой дом повсюду – не просто лозунг. Это поворот в сознании от мещанства и вымогательства к благородству и альтруизму, истинному патриотизму";
- "Поддерживаю на все 100%. Украина станет центром и развитием всего наилучшего";
- "Верю в нашу победу. Большинство общества готово к переменам, даже маленький толчок, помощь, многих будет стимулировать к большим достижениям. Каждый на своем месте должен расти и развиваться, не опускать руки и верить, мы все должны строить победную матрицу нашего будущего";
- "Народ меняется, а власть нет";
- "Поддерживаю на 1000000%";
- "Хороший текст! Но главное сейчас наша победа и возвращение наших территорий по оккупации врага, а потом уже самые смелые и продуктивные планы по модернизации страны и то, о чем вы говорите";
- "Как круто написано";
- "В ИТ будет все так, как мы даже сейчас не представляем".