По случаю платинового юбилея: 95-летняя Елизавета II позировала в ярком платье и бриллиантах

В воскресенье, 6 февраля, королева Елизавета II празднует платиновый юбилей на престоле – 70 лет. По такому случаю в начале этой недели она устроила фотосессию в Сандрингемском дворце, для которой надела салатовое платье и бриллианты.

В 70-ю годовщину правления Елизаветы II на странице королевской семьи в инстаграме появилась особая фотография. На ней Ее Величество позирует со знаменитой красной шкатулкой, в которой ежедневно получает документы от личных секретарей.

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"Ее Величество королева правит 70 лет, дольше всех из британских монархов, невероятное достижение. В эти выходные она становится первым монархом, который отмечает платиновый юбилей. Для меня была огромная честь сделать эту фотографию Ее Величества в Сандрингеме", – написал королевский фотограф Крис Джексон в своем инстаграме.

Образ королевы Елизаветы II в ярком платье и бриллиантах

Для знаковой съемки к платиновому юбилею Ее Величество выбрала ярко-салатовое платье с длинными рукавами. Этот светлый цвет определенно добавлял свежести ее облику в кадре.

Особое внимание 95-летняя Елизавета II уделили аксессуарам. Она подобрала серьги и ожерелье с жемчугом, однако их затмили две броши с бриллиантами. Драгоценные аксессуары в виде листьев плюща достались Ее Величеству от матери. Королева Елизавета подарила их дочери на 21-летие. Им уже 74 года.

Королева Елизавета II по случаю платинового юбилея / Фото из инстаграма королевской семьи