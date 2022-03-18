Плейлист свободных людей: песни войны, выпущенные артистами в последние недели

К сожалению, трагические события затрагивают глубочайшие чувства людей. Артисты свою боль и страдание выражают в композициях, пишущих на одних эмоциях. Группы "СКАЙ", "МЭРИ", Go_A и многие сольных исполнителей уже воспели войну России с Украиной, поэтому предлагаем послушать песни и вам.

С начала полномасштабного вторжения России многие украинские исполнители выпустили свои песни. Некоторые были написаны раньше, но стали сейчас совершенно пророческими, некоторые посвятили ключевым событиям в самых жарких местах страны. Еще другие переделали свои старые хиты в более новые, чтобы придать им актуальность и мотивировать украинцев бороться с русской ордой.

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Не падайте духом, все будет Украина! Мы обязательно победим, и делать это можно под треки ваших любимых артистов.

БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ – "Вільні люди" (новый клип): смотрите видео онлайн

Бумбокс – "Ой, у лузі червона калина": смотреть видео онлайн

СКАЙ – "Не відступати і не здаватися": смотреть видео онлайн

Кристина Соловий – Українська Лють (cover Bella Ciao): смотреть видео онлайн

MELOVIN – Не зволікай: смотреть видео онлайн

Сергей Бабкин – "Я солдат" (новая версия): смотреть видео онлайн

ONUKA – "Місто" (новый клип): смотреть видео онлайн

ROXOLANA – "I СіЮ": смотреть видео онлайн

TamerlanAlena – Моя Україна: смотрите видео онлайн

Олег Винник – "Буде жити Україна": смотреть видео онлайн

Саша Чемеров и Женя Галич – "Досить": смотреть видео онлайн

Go_A – "Калина": смотреть видео онлайн

МЕРИ – "Герой": смотреть видео онлайн

SKOFKA – "Ой на ой": смотреть видео онлайн

Тема Паучек – "Україна переможе / Не віддам": смотреть видео онлайн

Светлана Тарабарова – Close the sky: смотреть видео онлайн

Мария Яремчук – "Дорога воїна": слушайте песню онлайн