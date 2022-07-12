TAYANNA рассказала, платят ли артистам за благотворительные концерты за границей

Выехавшие за границу украинские артисты часто выступают на благотворительных концертах. TAYANNA призналась, что за них в большинстве своем не получают гонораров. Лишь несколько раз организаторы оплатили выступления. Сколько заплатили – узнайте дальше.

Во время войны артисты остались без работы. Концерты, которые сейчас проходят в Украине и за рубежом, благотворительные, на них собирают средства для армии, переселенцев. А получают ли певцы гонорары – рассказала TAYANNA.

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TAYANNA о гонорарах на благотворительных концертах

Артистка, живущая сейчас на Бали, летала в Европу на благотворительные концерты. TAYANNA призналась, что за такие выступления исполнители обычно не получают гонораров. Им оплачивают только дорогу и райдер. Однако за два концерта в Польше звезда все-таки получила гонорары, которые оплатили организаторы:

за выступление с Хосе Каррерасом – 2 тысячи долларов;

за еще один концерт – 200 евро.

Также за время войны она получила тысячу евро по роялти. Эти деньги немного дополнили сбережения TAYANNA, которые она имеет с довоенных времен.

Я живу за те средства, которые были отложены. У меня были мечты, на которые откладывала деньги, за них и живу. Раньше помогал парень, с которым встречалась, мы жили за его деньги. Даже сейчас он помогает арендовать виллу,

– призналась певица.

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