Платиновый юбилей: в честь 70-летия коронации Елизаветы II выпустили новый портрет

Британская королева Елизавета II сегодня, 2 июня, отмечает платиновый юбилей – 70 лет назад она заняла престол вместо отца Георга VI. Королева стала первым в истории монархом, празднующим платиновый юбилей коронации.

Торжественные празднования по случаю юбилея Лондон проведут со 2 по 5 июня. Все начнется с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, за которым последует пролет современных и исторических самолетов. На балконе соберутся все представители королевской семьи вместе с Елизаветой II.

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Новый портрет королевы

В столь важный и знаковый день британская семья выпустила новый портрет монарха. Его сделал Ранальд Макечни, также снявший портрет королевы к ее 90-летию, а также портрет, посвященный началу нового десятилетия в 2020 году. На фотографии Елизавета II запечатлена в вестибюле Виктории в Виндзорском замке 25 мая этого года. На заднем плане можно увидеть Круглую башню замка и статую короля Карла II, стоящую в четырехугольнике замка.

Ее Величество одето в пастельно-голубое пальто и платья с окантовкой из жемчуга и бриллиантов. Образ разработала Анджела Келли, давняя доверенная личность и советник королевы из гардероба. Образ дополнили любимые украшения из жемчужин на шее и ушах, а также золотистые часы. Елизавета II мило улыбалась и поблагодарила все страны Содружества за поддержку в течение ее правления.

Я знаю, что эти праздничные мероприятия оставят много счастливых воспоминаний. Меня по-прежнему вдохновляет проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что в ближайшие дни позволят задуматься обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, поскольку мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее,

– заявила королева.



Елизавета II отмечает платиновый юбилей коронации / Фото Ранальда Макечни

Отметим, что 70 лет со дня восхождения Елизаветы II на британский престол произошло 6 февраля 2022 года. И уже 2 июня 1953 года, спустя 16 месяцев после смерти Георга VI, в Вестминстером дворце на британский престол короновали его 27-летнюю дочь Елизавету. В апреле Ее Величества исполнилось 96 лет.