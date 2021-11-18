В платье со смелым разрезом: Иванна Онуфрийчук с мужем посетила оперный театр в Вене
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
В перерывах между прямыми эфирами "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе с мужем Алмазом отправилась в Вену. Там она посетила оперный театр в роскошном черном платье.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук на днях осуществила светский выход вместе с мужем Алмазом. Она приехала в Вену и провела вечер в оперном театре.
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Образ Иванны Онуфрийчук
Для появления на публике телеведущая предстала в элегантном аутфите. Она надела роскошное черное платье без бретелек с откровенным декольте, пышными рукавами и смелым вырезом до бедер.
Иванна Онуфрийчук соединила наряд с туфлями-лодочками в тон и на высоком каблуке. Она дополнила образ небольшой блестящей сумочкой. Изысканный look завершили и аксессуары: серьги, серебряная цепочка с подвеской, лаконичный браслет и массивное кольцо.
Знаменитость распустила и выровняла волосы, зачесав их назад. На лице она сделала сдержанный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы – нюдовой помадой.
Оперный театр в Вене нереально красив. Замечательный вечер с любимым и друзьями в прекрасной Вене,
– поделилась телезвезда под фото.
Иванна Онуфрийчук в оперном театре / Фото из инстаграма звезды
Иванна Онуфрийчук с мужем в оперном театре / Фото из инстаграма звезды
Поклонники поделились впечатлениями от вечернего образа Иванны Онуфрийчук в комментариях под фото:
- "А вы еще красивее. Платье шикарное, вау";
- "И Вы тоже нереально красивы";
- "Богиня";
- "Ну что тут скажешь. Просто нет слов, чтобы описать эту красоту. Как всегда – непревзойденная";
- "Эстетика на максимуме";
- "Королева";
- "Какие вы элегантные".
Текст публикации Иванны Онуфрийчук
Оперный театр в Вене нереально красив.
Во время Второй мировой войны 80% здания разрушили и современный зрительный зал существенно отличается от того, каким он был когда-то. Но здесь своя атмосфера и красота, которая поражает.
Прекрасный вечер с любимым и друзьями в прекрасной Вене.