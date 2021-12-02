В платье принцессы: Ирина Федишин очаровала образом на съемках новогоднего концерта
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Певица Ирина Федишин присоединяется к съемкам новогодних проектов, которые готовят украинские телеканалы. На одном из концертов она была в красном платье, как у принцессы.
Артистка делится самыми яркими моментами с подписчиками в нстаграме, показывает им за кулисы съемочного процесса. На днях звезда обнародовала фото, на котором еще и продемонстрировала сценический образ.
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Новогодний look Ирины Федишин
На съемках новогоднего концерта исполнительница позировала в роскошном вечернем платье насыщенного красного цвета. Одеяние было без рукавов, имело приталенный верх и пышную юбку. Волосы красавица вложила в легкие локоны, некоторые из них сзади сцепила белым бантиком. Отметим, такой аксессуар в тренде этого сезона. В таком образе Федишин была похожа на принцессу.
На лице знаменитость сделала безупречный макияж в натуральных оттенках: с тенями на веках и глянцевой помадой на губах.
Декабрь насыщен рождественскими и новогодними съемками! Вас ждет много сюрпризов!
– написала Ирина под фото.
Ирина Федишин в красном платье / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин в красном платье / Фото из инстаграма певицы
Поклонники Федишин не жалеют комментариев и всегда положительно высказываются в ее адрес. Под этой заметкой они в который раз засыпали певицу комплиментами.
- "Невероятная красавица! Люблю вас!"
- "Какая красивая!"
- "Самая красивая! Очень жду Новый год!"
- "Классная!"