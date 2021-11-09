Плакала, кричала, била подушки, – Ксения Мишина откровенно о лечении в психбольнице

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками откровенным рассказом. Она призналась, что лечилась в психбольнице. Там звезды диагностировали невроз.

Известная украинская актриса и "Холостячка" призналась, что попала в больницу по собственному желанию, чтобы получить ответы на беспокоившие ее вопросы. Но сначала ее состояние было очень сложное.

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Ксения Мишина о лечении в психбольнице

Когда девушка впервые зашла в приемный кабинет, ее боязнь усилилась. Врач диагностировала Ксении невроз. Это понятие, обобщающее группу психических заболеваний, вызванных перегрузкой нервных процессов.

Поверьте, стены этого заведения не вдохновляют. Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро справишься со всем",

– поделилась Мишина.

Девушка занималась с психотерапевтом, к которой ее привезли. Тогда будущая актриса боялась ходить. К тому же в сумочке всегда был тонометр, карвалол и каптопресс. Врач заверила, что Ксения сменит "набор бабушки" на "набор девушки".

"В целом мы занимались около 3 месяцев и это было настоящим знакомством с собой. Постепенно я раскрывала такие слои психики, которых раньше даже боялась прикоснуться и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и правильно. Это вдохновляло", – призналась звезда.

Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли муравьи по всему телу. Я плакала, кричала, била подушки. И я очень ее полюбила, только она понимала меня в тот период жизни и мои панические атаки постепенно исчезали,

– добавила она.

Тогда Ксения Мишина многое осознала и решила, что должна стать актрисой. После ее победы над болезнью, знаменитость начала новую главу своей жизни.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Что было до госпитализации

В прошлом посте актриса признавалась, что все началось с панических атак, которые она переживала почти каждый день. Тогда она была студенткой экономического университета и не понимала, зачем ей эта учеба.

У Ксении Мишиной из-за приступов паники было постоянно повышенное давление. К тому же она перестала ходить, и только лежала: "Ко мне ежедневно приезжали скорые и снижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня. На ни один вопрос в моей голове не было ответа. Пустота. Это хуже. Это хуже. чем аквариум, этот вакуум сводил с ума".

Родители возили дочь по больницам, но это не помогало, ведь анализы были в норме. Поэтому в результате девушка и оказалась в психической больнице.

Текст публикации Ксении Мишиной

Итак, один из моих самых леденящих душу страхов сбывался на моих глазах - я оказалась в псих.больнице. Несколько облегчало ситуацию то, что я попала туда по собственной воле, в поисках хоть какого-то ответа.

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Зайдя в приемный кабинет, мне стало ещё хуже. Поверьте стены этого заведения не вдохновляют. Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься"

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Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик.

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Инна Гурьевна - так звали моего первого психотерапевта. К ней меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать.

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Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки, на набор девушки. Спойлер: на это у меня ушёл год, в течении которого я постепенно оставляла дома то одно, то другое, тренируя доверие к миру.

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Наши встречи проходили несколько раз в неделю, и некое улучшение я почувствовала сразу после первой терапии.

Всего мы занимались около 3 месяцев и это было настоящим знакомством с собой. Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло.

Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по всему телу. Я рыдала, кричала, била подушки. И я очень её полюбила, только она понимала меня в тот период жизни и мои ПА постепенно уходили.

Она посеяла во мне зерно, самое главное зерно моей жизни: верить себе! Она научила меня, что верить себе- это глагол, это значит идти за собой, своими, даже на первый взгляд, дикими желаниями и никогда не изменять внутреннему навигатору.

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Тогда я наконец призналась себе, что я хочу и даже обязана стать актрисой. И с того момента началась новая глава…

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P.S. Инна Гурьевна, я не знаю читаете ли вы мой Инстаграмм, но я благодарна вам по сей день за то, что вы подтолкнули меня к моей правде и моей судьбе