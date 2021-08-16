Пэрис Хилтон показала свою самую дорогую сумку за 65 тысяч долларов

Светская львица Пэрис Хилтон уже много лет является голливудской иконой стиля. Именитые дизайнеры считают за честь, когда для красных дорожек она выбирает их наряды. В гардеробе звезды множество брендовых вещей. Она показала самую дорогую вещь в шкафу, которая стоит 65 тысяч долларов!

40-летняя показала поклонникам свою гардеробную. В ней Пэрис Хилтон хранит самые эффектные наряды с красных дорожек и светских мероприятий. Особое место в шкафу звезды занимает сумка от французского дома моды Hermès.

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Этот аксессуар модели Birkin изготовили на заказ светской львице. Готовое изделие она получила в 2018 году. Розовая сумка покрыта кристаллами Swarovski. Не удивительно, что она стоит 65 тысяч долларов – более 1,7 миллиона гривен!

Для меня самая большая роскошь – это сумка Birkin, изготовленная на заказ. Я люблю Hermès, и мне нравится эта сумка. Если бы я была сумкой, то только этой. На ней 60 тысяч кристаллов Swarovski,

– заявила Пэрис Хилтон.



Пэрис Хилтон с сумкой за 65 тысяч долларов / Скриншот с видео



Сумка Пэрис Хилтон за 65 тысяч долларов / Скриншот с видео

Как пишет Page Six, Пэрис Хилтон особенно ценит сумку с кристаллами от Hermès после ограбления, которое произошло в 2008 году. Тогда из ее гардероба похитили 20 драгоценных сумок любимой модели Birkin.