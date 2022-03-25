Поднял сине-желтый флаг: сын и внучка Григория Чапкиса поддерживают Украину за границей

Родня легендарного танцовщика Григория Чапкиса поддерживает Украину. Грег Чапкис поднимает сине-желтые флаги во время выступлений в США, а внучка рассказывает правду о войне на итальянских телеканалах.

Знаменитый украинский танцовщик Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня 2021 года. Но его внук и сын продолжают работу хореографа.

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Родня Григория Чапкиса поддерживает Украину

Сын хореографа Грег Чапкис живет в Соединенных Штатах, но и оттуда поддерживает Украину при любом случае. На днях он в Калифорнии представлял публике новый танец, а сначала и в конце выступления поднял украинский флаг.

Теперь во время каждых танцевальных номеров сын Чапкиса поднимает сине-желтое знамя.

Внука Григория Чапкиса живет и работает в Италии. Актриса Анна Сафрончик активно дает интервью здешним изданиям, появляется на итальянском телевидении и рассказывает о войне в Украине.

Правда, в комментариях ее подловили на словах о "братских народах" – скорее месседже российской пропаганды, чем призыв к миру: "Аня, какие братья? Мы никогда братьями не были и не будем, только соседями. И языки у нас разные, пора понять что Украина имеет свой язык".