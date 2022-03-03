Pianoбой направил 100 000 гривен украинской армии: "Это не первая и не последняя поддержка ВСУ"

Украинский певец Дмитрий Шуров, фронтмен группы Pianoбой решил поддержать наших военных на фоне вторжения российских войск в Украину, и послал потрясающую сумму для нужд ВСУ.

Дмитрий Шуров поделился, что раньше делал пожертвования по социальным и правозащитным инициативам, но сейчас, когда "вся страна живет и выживает сегодняшним днем" – нужно направить ресурсы в помощь нашим защитникам. Поэтому певец решил отправить 100 000 гривен для нужд украинских воинов.

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Обычно нашей зоной благотворительности были здоровье детей, социальные и правозащитные инициативы. Но сейчас, когда горят школы и детсады, когда вся страна живет и выживает сегодняшним днем, все ресурсы, финансовые и информационные должны идти в одном направлении - постоянная поддержка армии, терробороны и волонтерского движения,

- написал в сообщении музыкант.



Дмитрий Шуров пожертвовал 100 000 гривен на ВСУ / Фото из фейсбука певца

Артист также написал, что очень болеет за наших защитников, президента и обычных украинцев. Также мужчина выразил надежду на закрытое небо над Украиной. "Верим в наших партнеров в цивилизованном мире, которые могут спасти тысячи жизней мирных европейцев в Украине, закрыв наше небо", – написал Дмитрий Шуров.

Полный текст публикации Дмитрия Шурова:

Эти 100000 грн – наша не первая и не последняя поддержка ВСУ на этой неделе. Обычно нашей зоной благотворительности были здоровье детей, социальные и правозащитные инициативы. Последние два года финансово истощили музыкальную сферу, мы боролись за музыку самостоятельно, как могли. Но сейчас, когда горят школы и детсады, когда вся страна живет и выживает сегодняшним днем, все ресурсы, финансовые и информационные должны идти в одном направлении - постоянная поддержка армии, терробороны и волонтерского движения. Верим в наши ВСУ, верим в нашего президента, верим в каждого украинца. И верим в наших партнеров в цивилизованном мире, которые могут спасти тысячи жизней мирных европейцев в Украине, закрыв наше небо.

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