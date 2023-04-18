Пианист из России, служивший в армии агрессора во время войны, принимает участие в украинском конкурсе
Источник:Международный конкурс имени Горовица
Российский пианист Станислав Корчагин принимает участие в украинском международном музыкальном конкурсе имени Горовица, который через полномасштабное вторжение в этом году проходит в Женеве. Известно, что в 2014 - 2015 годах он служил в российской армии.
Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook. Там Корчагин указан среди участников третьего тура. Ранее художник Майдуков отказался получать премию мира Ремарка, потому что его хотели наградить с россиянкой.
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В полуфинале украинского музыкального конкурса россиянин Корчагин будет играть произведения Рахманинова и Чайковского.
На просьбу объяснить ситуацию с попаданием россиянина на украинский конкурс Горовица представители оргкомитета пока не ответили.
Музыкант и активист Максим Майборода в соцсети обратил внимание, что пианист Корчагин служил в российской армии уже во время развязанной Россией войны в Украине. Известно, что в 2014-2015 годах он проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку.
Сергей Корчагин (справа) / Фото из соцсетей
Этот полк возрожден лично Путиным в 2013 году, за год до начала вторжения в Украину. Это визитная карточка России, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "юнармия",
– написал Майборода.
Он также добавил, что Корчагин - преподаватель государственной российской академии музыки имени Гнесиных.
Украинцы также нашли в соцсетях фотографии Корчагина в военной форме и его интервью, в которых он рассказывал о службе.
Сергей Корчагин (справа) / Фото из соцсетей
На сайте конкурса отмечено, что новый формат, согласно которому конкурс открыт для музыкантов всех национальностей, одобрен министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и мэром Киева Виталием Кличко.