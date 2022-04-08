Певица Шер обвинила Путина в голоде 500 миллионов человек

Знаменитая артистка Шер уже не в первый раз высказывается в поддержку Украины и осуждает политику Кремля.

Женщина распространила в своем твиттере статью Европейского совета по международным отношениям о том, как поддержка Запада, в том числе предоставление оружия, может помочь Украине как можно скорее вывести россиян со своей территории.

Читайте также "Вас любят": актриса Шэрон Стоун зажгла сине-желтую свечу в честь украинцев

"Как западное наступательное оружие может помочь Украине победить Россию – Европейский совет по международным отношениям… Путин уже несет ответственность за миллионы беженцев, женщин, детей и будущий голод до 500 миллионов человек в мире из-за того, что не будет урожая пшеницы" – написала дополнительно Шер.

Стоит добавить, что мировые знаменитости редко поднимают тему вооружения стран, ведь предпочитают больше делать акцент на гуманитарных вопросах. Потому такую ​​смелость артистки уже оценили в сети. В частности, она распространила ссылки в сети, где люди могут узнать, почему россияне завозят в Украину мобильные крематории.

Отметим, что в начале вторжения России Шер поддержала украинские семьи и сообщила, что готова принять у себя покинувших свой дом украинцев. Пока неизвестно, поселился ли кто-то в ее роскошном имении в США.