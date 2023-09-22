Мила Нитич шокировала признанием об отношениях с абъюзером: "Зашла в отношения с алкоголиком"

Украинская певица Мила Нитич призналась, что находилась в абьюзивных отношениях. Мужчина обижал ее и забрал у нее дорогое авто, которое сначала подарил.

Певица Мила Нитич в начале полномасштабного вторжения переехала в Польшу. Там она, как казалось сначала, обрела свою любовь.

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Мила Нитич призналась об абьюзивных отношениях

Я зашла в отношения с алкоголиком, с человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезвым и когда он напивался,

– поразила артистка.

Муж обижал певицу и отправлял ее "туда, откуда пришла". Он не разрешал ей работать и забирал ценные подарки.

"Через месяц нашей совместной жизни он мне подарил дорогой новый автомобиль за 100 тысяч долларов. А через четыре, когда я не выдержала и решила уйти, он у меня его забрал. И я в конечном итоге ему просто посмотрела в глаза, говорю: "Да ты подарил или нет? Потому что она была оформлена на меня". А он говорит: "Я что, дурак тебе подарить машину за 100 тысяч долларов? Мил, я тебе просто дал прокатиться"", – вспомнила Мила Нитич.

Исполнительница дала совет девушкам и женщинам, состоящим в насильственных отношениях. По ее мнению, абьюзеры никогда не меняются.

Я хочу сейчас реально сказать для всех женщин, послушайте, если вы находитесь в отношениях с абьюзером, забудьте о том, что он когда-нибудь изменится,

– подчеркнула звезда.



Мила Нитич / Фото с инстаграма певицы

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