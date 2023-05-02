Песня еще одного артиста будет звучать на вокзале в Киеве во время отправления поезда в Донецкую область

Новая песня Коли Серги "Домой" отныне будет звучать во время отправления поезда Киев – Краматорск. Для этого артист вживую исполнил свой трек на Киевском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщил сам артист в соцсетях. Напомним, что Коля Серга часто ездит с концертами на фронте.

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Со 2 мая песней "Домой" будут провожать пассажиров, которые едут из столицы в Донецкую область, в частности в Краматорск.



Коля Серга на Киевском вокзале / Фото пресс-службы артиста

Эта композиция стала символом того, что после окончания войны, после нашей победы мы все вернемся в наши города и дома,

– говорит Коля Серга.

Как появилась эта песня

Артист рассказал, что песня "Домой" была написана во время первого выезда "Культурного Десанта". В ходе выступления Коли Серги для 30-й ОМБр один из зрителей-военнослужащих попросил спеть песню о победе и возвращении домой с войны.

В ответ артист предложил защитнику создать новую композицию "здесь и сейчас". Вместе они устроили брейншторм на полевой кухне, а уже через 20 минут Коля Серга презентовал готовую песню на сцене.

"Она о сильной вере, надежде и любви, а также о том, за что мы боремся и чего обязательно добьемся. Будет наша победа и мы все вернемся домой", - добавляет певец.

Напомним, что на нескольких украинских вокзалах поезд встречали песней "Стефания", с которой группа Kalus одержала победу на Евровидении-2022. Речь идет о вокзалах в Киеве, Калуше и Ивано-Франковске. Кроме того, поезд по маршруту №43 Киев – Ивано-Франковск, до конца года был переименован в "Стефания Экспресс".