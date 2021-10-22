Песня "Батько наш Бандера" вышла в лидеры по количеству поисков на YouTube

22 октября 2021 , 11:51
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Источник:

Google Trends

Патриотический флешмоб с песней "Батько наш Бандера" распространился на все регионы Украины. В течение 7 дней люди искали ее гораздо чаще, чем новый трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю".

В тиктоке каждый раз больше распространяются видео, где школьники поют националистическую песню "Батько наш Бандера" в оригинальном или своем исполнении. За короткое время она стала безумно популярной не только в социальных сетях, но и в гугл-трендах.

К теме поддержала, –  Ученики, которые спели "Батько наш Бандера", опровергли информацию об учительнице

В течение последних 7 дней песню "Батько наш Бандера" на YouTube искали гораздо чаще, чем трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю". Патриотическая композиция победила российскую по количеству поисковых запросов на всей материковой Украине.

В среднем песню "Батько наш Бандера" ищут в 6 раз больше, чем "Я не знаю".


"Батько наш Бандера" популярнее, чем "Я не знаю" / Скриншот из гугл-трендов

Наиболее популярной песня является в Западной Украине – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Что известно о флешмобе #батьконашбандера

  • В тиктоке украинские школьники начали распространять видео, которое записывали на песню со словами "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за Україну підемо воювати". Ученики записывают эти ролики в школах и дома. Видео по хэштегу просмотрели не менее 8,5 миллионов раз.
  • Немалый резонанс песня получила и потому, что российские СМИ распространили фейк о том, что ученики одной из школ "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей", новым флешмобом.
  • Но на самом деле девушки сняли ролик только потому, что им понравилась песня. Педагог их только поддержала. К тому же на уроке она рассказывала о Романе Шухевиче, Степане Бандере, ОУН и УПА.
Автор: Марія Касій