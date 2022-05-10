Песен нет, – Артем Пивоваров признался, как отомстил артистам-молчунам из России
Источник:"Ранок з Україною"
Украинский музыкант Артем Пивоваров писал песни для многих артистов, в том числе из России. Однако петь их звезды-молчуны больше не будут, ведь он, как сонграйтер, забрал все права.
30-летний Артем Пивоваров не скрывает, что у него было много друзей из российского шоу-биза, но, похоже, никто его не поддержал. Ни Мот, в дуэте с которым пел "Муссоны", ни Филипп Киркоров, ни Дима Билан, которым писал треки "Романы", "Полуночное такси".
Читайте также Артем Пивоваров рассказал о оставшихся в оккупации родных: "Не могу держать связь"
Артем Пивоваров о коллегах из России
"Меня очень сильно возмутили коллеги, с которыми я работал, дружил, создавал музыку. Например, такой персонаж как Мот. Я был очень удивлен", – признался артист.
Я ни с кем не общался. Более того, мы забрали все права, и вообще наших песен там нет теперь,
– объявил Артем Пивоваров.
Напомним, что из-за войны с музыкального рынка России ушел не только Пивоваров:
- лейбл Ивана Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси, а сотрудничество с россиянами – брендами, партнерами и артистами – прекратил еще 24 февраля;
- певец Макс Барских запретил использовать свою музыку на России. Его песен не будет ни на радио, ни на телеканалах, ни в фильмах, ни в сериалах, где они звучали как саундтреки. Соответственно, роялти тоже.