"Надо выстоять": что звезды публикуют в первый день зимы

1 декабря раньше для многих ассоциировалось с началом сказочной рождественской поры. В этом году все по-другому. Сейчас украинцы делают все, чтобы хоть немного облегчить эту зиму нашим защитникам. Каждый мечтает о победе.

И публикации знаменитостей в первый день зимы значительно отличаются от прошлогодних. Большинство звезд отмечают, что в Украине с 24 февраля продолжается лютая зима, информирует 24 канал.

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Лилия Ребрик

"Такая длинная зима – с февраля, что и не заметили, что уже пришла новая зима! 1 декабря. 281 день войны. Несмотря на все хоть иногда улыбайтесь! Несмотря на все пусть хоть иногда на душе будет тепло (и в домах тоже)".

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Анна Саливанчук

"1 декабря! Первый день зимы! А мы с 24 февраля так и остались в зиме. Весны, лета, осени не было. Даже не верится, что мы все это с вами проживаем. Но верим, что именно этой зимой все закончится. И ни обстрелы, ни ракеты, ни сирены, ни свет, нас не сломают, потому что нас не преодолеть".

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Светлана Тарабарова

Певица сейчас третий раз беременна. В первый день зимы она сделала поклонникам подарок – опубликовала атмосферные фотографии семейной фотосессии.

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Многие звезды поздравляют с первым днем зимы в инстаграм-сторис. Они вспоминают, каким было это время в прошлом году, а также призывают украинцев быть сильными, помогать нашим защитникам. Нам нужно выстоять. Победа совсем скоро.

Что публикуют звезды в первый день зимы / Скриншоты инстаграм-сторис