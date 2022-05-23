Перед возвращением в Украину: Екатерина Репяхова побывала в Иерусалиме

Блоггер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова с сыном и мамой месяц жила в Израиле, где гостила у сестры. Один из последних дней перед возвращением домой девушка решила уделить поездке в Иерусалим.

Когда Россия ворвалась на Киевщину, Екатерина с сыном отправилась в Закарпатье. Там она была несколько недель, а потом уехала к сестре в Израиль. Блоггер планировала эту поездку еще до войны, поэтому не отказывалась от нее.

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Поездка Екатерины Репяховой в Иерусалим

На личной странице в инстаграмме блоггер поделилась с подписчиками эмоциями от поездки в Иерусалим, где побывала в последние дни путешествия. Екатерина не смогла уехать из Израиля, не побывав в городе, о котором знают на всех континентах.

Иерусалим является одним из самых древних городов на Земле. Он был основан около шести тысяч лет тому назад. Археологи утверждают, что он был основан еще в 3000 году до нашей эры. Этот город является священным местом для представителей сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама. Иерусалим дважды разрушался полностью, а из рук в руки переходил 44 раза,

– рассказала Репяхова.

Блоггер побывала у Стены Плача. Она получила именно такое название, потому что там евреи оплакивают Первый и Второй Храмы, разрушенные в один день, но в разные годы. Стена не является непосредственно стеной Храма, а остатки опорных сооружений Ирода Великого для укрепления Храмовой горы.

Евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи Израиля молятся в сторону Иерусалима, а евреи Иерусалима молятся в сторону Стены Плача,

– отметила жена Павлика.

В современном мире Стена Плача является самым святым местом для иудеев всего мира. Ежедневно туда приезжают тысячи людей из разных уголков мира.

Екатерина Репяхова побывала в Иерусалиме / Фото с инстаграмма блоггера

Для прогулки Екатерина выбирала легкую летнюю одежду: белый топ, рубашку и полосатую юбку длины ниже колен. Соединила одежду с зелеными босоножками. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Довершила аутфит цветным ожерельем.