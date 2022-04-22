Перед Евровидением: Kalush Orchestra выступили в освобожденном Ирпене

Группа Kalush Orchestra готовится представлять Украину на Евровидении-2022, которое уже через несколько недель состоится в Турине. На днях музыканты приехали в освобожденный Ирпень, чтобы поддержать местных жителей.

Жители Ирпеня много натерпелись от российских военных. К жителям часто приезжают украинские звезды, поддерживающие и поднимающие моральный дух.

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Kalush Orchestra выступили в Ирпене

Уже совсем скоро группа Kalush Orchestra поедет в Италию, где будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Но сейчас музыканты помогают родной земле. Впервые группа выступила в Ирпене. Концерт состоялся под открытым небом на площади города, послушать коллектив смогли все желающие.

Жители Ирпеня с радостью приняли музыкантов, пели вместе с ними и радовались. Они хотя бы на время смогли забыть о том, что пережили и что наша Украина переживает сейчас. Теперь будут болеть за украинский коллектив на Евровидении и верят, что Kalush Orchestra сможет победить.

Kalush Orchestra выступили в Ирпене / Фото Ирины Саевич

Напомним, недавно в Ирпень приезжала группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Именно с этого города 15 января начался большой тур коллектива, прервавшийся из-за войны. Музыканты вживую спели для жителей, на фоне разрушенных домов исполнили символическую композицию "Вільні люди".