Взял бы в объятия, – Зибров ответил, что сделал бы с Путиным и общается ли с родственниками из России

Украинский певец Павел Зибров в полномасштабное вторжение имел много родственников и знакомых в России. Однако после 24 февраля эти связи оборвались. Зибров вспомнил, как родственники предлагали ему убежище в России и сказал, что б сделал с Путиным.

Павел Зибров признался, что сейчас не общается с родственниками в России. Он заявил, что даже не берет от них трубку.

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Что бы Зибров сделал с Путиным

Ведущая Бацман спросила у народного артиста о том, что он сделал бы с Путиным, если бы оказался с ним в одной комнате. Ответил музыкант достаточно лаконично.

Он такой маленький, ниже меня на две головы, я бы его взял в объятия, подошел бы к нему, якобы поздороваться, и попытался бы ему шейные позвонки скрутить,

– сказал Павел Зибров.

Он добавил, что россияне в пропаганде и не хотят знать правду, потому считают кремлевского диктатора идеальным правителем.

Как родственники в России предлагали ему убежище

Зибров подчеркнул, что после полномасштабного вторжения России не хочет знать ни одного товарища из страны-агрессора и больше не сочтет россиян друзьями.

Кроме того, он оборвал все отношения с родственниками, проживающих в Воронежской, Липецкой и Курской областях.

Они через несколько дней (после начала войны – 24 Канал) звонили, говорили, если у вас такая тяжелая обстановка, мы готовы вас принять, приезжайте. Потому что у вас там опасность, у вас там бандеровцы захватили власть, фашисты, давайте к нам, мы все-таки родные,

– вспоминает Зибров.

Артист добавил, что его семья послала россиян. "После этого мы не общались. Если до них дойдет, что натворил Путин, их власть и их народ, тогда будем разговаривать. Пока это бетонная стена", – четко ответил он.

Смотрите интервью с Павлом Зибровым: видео

К слову, раньше Павел Зибров показал дом его друзей в Вышгороде, в которых попала российская ракета Исполнитель опубликовал жуткое видео, где его подруга показывает последствия удара. Также он рассказал, что семья, которая жила в доме – в больнице.