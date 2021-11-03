Павел Зибров прогулялся со взрослой дочкой по осеннему парку: редкие фото

3 ноября 2021 , 12:27
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Источник:

инстаграм Павла Зиброва

Украинский артист Павел Зибров имеет тесную связь со своей дочерью от второй жены Марины – Дианой Зибровой. Для сохранения ярких воспоминаний родственники приняли участие в фотосессии, которая уже покорила фанатов артиста.

Автором снимков стал Александр Демиденко, пригласивший звездного папу  с дочкой в осенний желтый парк. Они вместе гуляли и отдыхали на скамейке, пока Диана, прижавшись к отцу, показывала ему что-то на телефоне.

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"Какая же красивая осень! Обожаю именно это время года за невероятное разноцветье природы! Мне кажется, получились очень теплые кадры!" – прокомментировал сообщение исполнитель.


Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото Александра Демиденко

Отметим, что дочь Зиброва работает у него пиарщицей, поэтому помогает ему быть более узнаваемым и современным.

Павел Зибров с дочкой посреди осеннего парка / Фото Александра Демиденко

Реакция сети

Фанаты Народного артиста Украины отметили сходство между Павлом и Дианой и поблагодарили за такие редкие фото:

  • "Так Мило";
  • "Лучшие!";
  • "Очень красивые и искренние фото";
  • "Диана – великолепна. Красивая дочка, которая очень похожа на папочку";
  • "Вот, Павел, и есть – настоящее счастье!";
  • "Очень красивые фото. Атмосферные...";
  • "Очень хорошие кадры!!! Такое общение – самая большая ценность в жизни! Семья, семейный уют. Будьте счастливы!!";
  • "Какие же замечательные фото и прекрасные люди на них".
Автор: Уляна Журба