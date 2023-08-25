Посвятил песню: Павел Зибров трогательно поздравил жену с двойным праздником – милое видео

Сегодня, 25 августа, народный артист Украины Павел Зибров отмечает два праздника. Первое из них – день рождения супруги. Второе – годовщина свадьбы у звездных супругов.

В двойной праздник певец опубликовал трогательный пост, в которой мило поздравил жену. Кроме того, он также выставил видео с архивными фотографиями супругов. В частности там можно увидеть кадры со второй свадьбы пары, которое прошло в 2019 году.

Не упустите Alyosha с детьми возвращается домой: Тарас Тополь рассекретил дату, когда семья будет в Украине

Павел Зибров поздравил жену с двойным праздником

Мужчина написал много приятных слов любимой и пожелал ей крепкого здоровья, стальных нервов, вдохновения, любви и мирного победного неба Украины.

Ты невероятно сердечна, душевна, капитан моей души и творчества! Оставайся такой же красивой, нежной женой, верным советчиком и лучшей мамой. Я счастливый мужчина, потому что рядом со мной всегда ты – моя любимая,

– отметил исполнитель.

Зибров посвятил жене песню "Кохана". Ее вскоре смогут послушать и все желающие, но пока она только для Марины и Павла.

"Только для тебя в день нашей годовщины свадьбы - невероятно чувственная классика украинской песни - "Кохана", которую уже скоро слушатели могут услышать на всех платформах, а пока эта песня только для нас двоих", — написал певец.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны поздравили женщину и написали ей комплименты:

"Искренне поздравляю вашу жену с днем рождения";

"Поздравляем";

"Счастливой судьбы на многие годы. Мирных лет";

"С днем рождения прекрасную женщину";

"Искренние поздравления";

"Невероятные. Поздравлю! Многих лет";

"Поздравление! Какая красивая женщина";

"Искренне поздравляю вас и вашу жену";

"Поздравлю. Крепкого здоровья и мирного, яркого неба над головой".

К поздравлениям также присоединились дочь и звездные друзья артиста:

Диана Зиброва : "Поздравлю маму! Лучшая";

: "Поздравлю маму! Лучшая"; Виктор Павлик : "Искренние поздравления";

: "Искренние поздравления"; Екатерина Бужинская: "Многая и благая лета".

Что известно о супругах Зибровых: главное

Павел Зибров и его избранница Марина – одна из звездных пар, которые дольше всего вместе. Они познакомились в 1992 году. Артист встретил любимую на одном из творческих вечеров и сделал все, чтобы покорить ее сердце. И ему это удалось, ведь через два года Павел и Марина поженились.

У любимой Зиброва есть сын Александр от предыдущих отношений, а также они воспитывают общую дочь Диану.