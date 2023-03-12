Павел Вышебаба высказался о блогерах, которые приедут из "таиландских котлов" после победы

Воин и поэт Павел Вышебаба считает "очень хорошей тенденцией", что за последний год украинцы стали больше следить за военными, волонтерами. Он уверен, что именно такие люди должны быть инфлюэнсерами, а не те, кто объявится на Родине после победы.

В эксклюзивном разговоре с 24 Каналом Павел Вышебаба прокомментировал произошедшие в блогерском мире изменения после вторжения России. Так называемых инфлюэнсеров, дременувших за границу, военный не уважает, потому что не знает, чему они могут научить молодежь.

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Павел Вышебаба о блогерах из "таиландских котлов"

Сейчас военные, а затем вернувшиеся с войны ветераны должны говорить, чтобы их слышали будущие поколения. Не хочу, чтобы после окончания войны приезжали из "таиландских котлов", из Сейшелов и рассказывали что-то. Чему они могут научить новые поколения, когда во время войны они были на обочине?

– риторически спросил Павел Вышебаба.

По мнению поэта, инфлюэнсеры сегодня – это "все, кто взял на себя ответственность за победу в этой войне". То есть и военные, и волонтеры, и люди, которые донатят, потому что они совместно творят победу.

"Я хочу, чтобы они говорили. При этом я всегда призываю военных фильтровать то, что они говорят. Они ведь говорят не только от себя, но и от Вооруженных Сил Украины. Кроме того, нас слышит враг", – заметил Павел Вышебаба.