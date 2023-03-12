Военные ее очень уважают, – Павло Вышебаба рассказал о подруге "Пташке"

В интервью 24 каналу Павел Вышебаба рассказал о "Пташке" Екатерине Полищук, с которой выступает на благотворительных вечерах. Он восхищается ее энергичностью, а как отзываются о защитнице другие военные, узнайте дальше.

По словам Павла Вышебабы, ему даже не пришлось просить Екатерину Полищук поехать с ним в тур, где собирает деньги на артиллерию для своей бригады. Она якобы "сама привлеклась", потому что очень энергичная.

Читайте полностью Одними донатами не победишь, нам нужны бойцы, – интервью с Павлом Вышебабой

Павел Вышебаба о подруге "Пташке" Екатерине Полищук

С "Пташкой" поэт впервые встретился на фронте, когда она приезжала поддержать морально-психологический дух военных. До этого они были знакомы только через социальные сети. Вышебаба не понаслышке знает, что Екатерину Полищук уважают все – и в тылу, и "на нуле".

У нее столько энергии, историй, украинского духа. 21-летняя девушка прошла через несколько кругов ада, а осталась такой энергичной. Даже в самых крутых воинах я такой мощной энергетики не видел. Военные ее невероятно уважают, она очень сильные речи говорит, которые подкреплены собственным опытом,

– признался нам Павел Вышебаба.

Павел Вышебаба с Екатериной Полищук / Фото из инстаграма воина

В Международный женский день Павел Вышебаба и Екатерина Полищук выступали в Ровно, а защитница комментировала, что не празднует 8 марта. По ее мнению, женщин нужно уважать всегда, а не в какой-то особый день: "Мне было бы крайне неприятно и совсем не празднично, если бы мой муж дарил цветы и любил меня только раз в год".