На войне есть много хорошего, – Павел Вышебаба о подвигах собратьев, которые хочет описать в книге

Экоактивист и зоозащитник Павел Вышебаба с самого начала полномасштабного вторжения находится на войне. Воин признался, что и на войне много хорошего. О чем рассказал Вышебаба – узнайте дальше.

В интервью 24 Каналу рассказал, что часто выступает перед военными не только в своей, но и в соседних бригадах, чтобы улучшить нравственное состояние воинов. И при всех ужасах на войне случается и хорошее.

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На войне много хорошего есть на самом деле. Несколько недель назад один серьезный штурмовик говорит: "Мне все это нравится – враги гибнут, двигай, накрываем, все так классно. Вот, если бы наши не погибали, то можно было бы так бесконечно". Единственный и важный минус на войне – потеря собратьев,

– поделился Вышебаба.

Павел добавил, что много историй подвигов, когда человек, от которого ничего не ожидаешь, делает героические вещи: "В подразделениях есть молчуны, все идут – он идет, никто не идет – он не идет, это такие скромные люди. И вот была ситуация, когда наши собратья погибли на позиции, и нужно было кому-то пойти и вытащить их. Так вот этот скромный человек сам и согласился".

Это истории о тихом героизме, о большинстве таких историй мы даже не сможем узнать. В Украины будет один большой подвиг народа и несколько ярких рассказов. Однако никогда нельзя забывать, что россияне не продвигаются вперед благодаря нашим защитникам. Технически армия России сильнее, но у нас гораздо выше морально-психологические качества и дух войска. Именно благодаря этому мы держимся уже год.

Я надеюсь, что опишу эти истории в прозаическом произведении, ведь в стихах этого не расскажешь,

– сказал Вышебаба и признался, что уже начал писать книгу.

Напомним, одним из самых популярных стихов Павла является "Только не пиши мне о войне". Видео на это стихотворение он снял вместе с собратьями, среди которых есть уже погибшие. А само чувственное произведение защитник написал для дочери, которая была вынуждена уехать за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Стихотворение сразу стало популярным и его уже перевели на более десятка языков.