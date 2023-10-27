Большая проблема, – Павел Вышебаба объяснил, почему украинцы продолжают слушать российские песни

Украинский поэт Павел Вышебаба, который воюет в рядах ВСУ, высказался об украинцах, у которых есть ностальгия по российским песням, книгам, фильмам даже несмотря на полномасштабную войну. Он считает, что это из-за эмоциональной связи с прошлым.

И подчеркнул, что не хочет музыку своей юности, типа Земфиры, или российских рокеров тянуть в будущее. По его мнению, у них его нет ни в Украине, ни за ее пределами.

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Павел Вышебаба о ностальгии по русской культуре

Поэт отметил, что нет никакого секрета в русских песнях, фильмах или литературе. Люди могут считать приятным все вышеперечисленное из-за того, что в их жизни произошло нечто важное, например поцелуй под русский саундтрек. Так, формируются эмоциональные связи в нашей памяти и кажется, что это классная песня, а на самом деле повлиял момент, в который вы послушали ее.

Самая большая проблема – это эмоциональные связи с прошлым. Их детство или юность ассоциируется с русским языком. Лучшие моменты жизни, какие-то первые поцелуи были под памятником Пушкина или, не дай Бог, Ленина. Никому не советую таких воспоминаний. Все эти эмоциональные связи очень сильны. Это своеобразный якорь в психике,

– отметил военный.

Павел подчеркнул, что следует создавать новые приятные воспоминания под информационным фоном, который должен быть украинским.

"Мы должны повлиять на то, чтобы у наших детей были приятные воспоминания под песни Онуки, они вспоминали первый поцелуй под памятником Василию Стусу на улице не имени Высоцкого, а имени Ивасюка. Надо сделать так, чтобы эмоциональные связи, которые достаточно сильны, были приятными и на фоне украинского у наших детей. Надо сделать информационную, культурную среду для них украиноязычной. И именно с ними дети должны быть и будут связаны сильными личными воспоминаниями, очень важными в жизни. Вот и все", — подытожил Вышебаба.



Павел Вышебаба / Фото из инстаграмма военного

Кто такой Павел Вышебаба

Это писатель, музыкант и экоактивист. Кроме того, он участник Революции Достоинства и командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Что он говорит о важности украинского языка

По его мнению, украинский язык защищает от российской пропаганды, которая пытается развалить единство народа и государства, которое ценой собственной жизни отстаивают украинские Герои. В то же время он подчеркнул: "Если вы пытаетесь кивать в сторону военных, мол, некоторые из них тоже говорят по-русски – не стоит: вы – не на линии огня. Зато с такими соображениями можете легко попасть на "иглу" российской пропаганды и подыграть врагу".