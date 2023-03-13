Не хочу, чтобы воины остались на кухне, – Вышебаба об интересе к военным после победы

В мирной жизни Павел Вышебаба был зоозащитником и экоактивистом. После полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины. Сейчас Вышебаба является одним из медийных воинов и поделился мыслями, будет ли интерес к военным в соцсетях после войны.

Сейчас в социальных сетях активное внимание приковано к нашим защитникам. Военные стали инфлюэнсерами, что является очень хорошей тенденцией. И важно, чтобы сейчас и после войны они говорили так, чтобы их слышали будущие поколения, отметил Павел Вышебаба в интервью 24 Каналу.

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Павел Вышебаба о военных в соцсетях

Вышебаба добавил, что говорит не только о военных, а обо всех, кто взял на себя ответственность за победу в этой жестокой войне – волонтеров, людей, которые донатят, всех, кто творит победу. В то же время Павел призвал военных фильтровать, что говорят. Они ведь говорят не только от себя, но и от Вооруженных Сил Украины. Кроме того, это слышит враг.

Защитник отметил, что после победы Украины внимание к военным уменьшится, поскольку люди захотят ощутить все наслаждение мирной жизнью и не видеть пиксель. По мнению Вышебабы, это нормально, и к этому нужно быть готовым.

Однако я надеюсь, что авторитет военных останется, и они не устранятся от одобрения решений в Украине. Я не говорю, что пойдут в политику, но просто останутся активными членами общества. Не хочу, чтобы воины остались сидеть на кухне и вспоминали, как они воевали. Хочу, чтобы они вернулись сюда и продолжали творить уже победу не в войне, а победу нашей страны как успешного государства.

– подытожил Павел.

Также в интервью 24 Каналу Павел рассказал: