Пишет песни о войне и поет с дочерью: где победитель "Голоса країни-2" Павел Табаков

Победителем 2 сезона "Голоса страны" стал Павел Табаков со Львова. Он начинал свою музыкальную карьеру с уличной игры на гитаре, а теперь стал довольно известным артистом. И это не удивительно, ведь от участия в шоу прошло десять лет. Как изменился победитель Павел Табаков - читайте в статье.

Сейчас Павлу 45 лет. С началом полномасштабной войны в Украине артист начал устраивать благотворительные концерты. 24 Канал расскажет больше о том, как изменился победитель "Голоса страны-2".

Начало музыкальной карьеры

Павел Табаков окончил Львовское музыкально-педагогическое училище им. Ф. Колессы и Львовскую музыкальную академию им. М. Лысенко.

Еще со студенческих лет он развивал свое творчество:

в 1997 – 2003 годах был солистом и аранжировщиком акапельной группы "Менестрели",

с 2003 по 2008 год был солистом и аранжировщиком мужского октета "Орфей".

А уже в 2005 году Павел случайно попал на телевизионный проект "Караоке на Майдане". На самом деле, парень приехал поддержать свою подругу Лесю, но ведущий Игорь Кондратюк избрал именно Табакова.

Впоследствии музыкант попал на популярный телепроект "Шанс" с ведущими Кузьмой Скрябиным и Натальей Могилевской. В финале шоу Табаков спел арию Le temps des cathedrale из мюзикла Notre Dame de Paris, с которой покорил телезрителей и победил.

После участия в проекте Игорь Кондратюк предложил Табакову подписать контракт, но артист отказался и начал сольную карьеру. Тогда у Павла вышла дебютная песня "Только ты моя".



Павел Табаков / Фото с его инстаграммы

Далее несколько лет Павел много гастролировал по Украине и за рубежом, а весной 2010 года вместе с октетом "Орфей" принимал участие в популярном шоу. "Украина имеет талант". Группа дошла до полуфинала.

Также в 2010 году артист с англоязычной песней I'll Be With You принял участие в Нацотборе на Евровидение-2010, но дошел до полуфинала. Эту попытку он повторил и в 2011 году, но тоже не удалось победить.

Павел Табаков и "Голос страны-2"

В 2012 году Павел Табаков решил принять участие в популярном телепроекте "Голос країни". Во время "слепых" прослушиваний вокал Павла "развернул" кресла трех из четырех звездных тренеров. Табаков пошел в команду Дианы Арбениной.

В прямых эфирах Павел исполнял хиты из репертуаров Святослава Вакарчука, Стинга, группы Queen. В большом финале Табаков спел романтический хит из собственного репертуара "Только ты моя".

Павел Табаков на финале шоу "Голос країни-2": видео

После победы на шоу Павел получил контракт с Universal Music. По его словам, в рекламе было сказано, что это английская компания, но в конечном итоге контракт был с Россией (т.е. российский лейбл с представителями-англичанами в Москве).Табаков с ними проработал 2 года. А потом начался Майдан. "Мы встретились, пожали руки и сказали: "До свидания, спасибо за сотрудничество". На этом наше сотрудничество прекратилось", – рассказал он.

Уже после шоу Павел начал работать с продюсером и старым знакомым Андреем Бакуном. Тогда же звезда "Голоса страны" взял псевдоним – TABAKOV.

Также артист создал школу для творческих детей и молодежи под названием Tabakov.School, где учатся петь и ставят театральные постановки.

Личная жизнь

Певец не часто рассказывает о своей личной жизни. Впрочем, известно, что он женился в 2010 году, его жену зовут Ольга, ранее работавшая сценаристом на телеканале "Интер".



Павел Табаков с женой Олей / Фото с ее инстаграммы

С будущей женой Табаков познакомился тоже благодаря проекту "Шанс", они встречались несколько лет, а предложение руки и сердца Павел сделал во Франции.

Пара вместе уже около 12 лет. Они воспитывают двоих детей.



Павел Табаков с детьми / Фото из его инстаграммы

Де Табаков встретил войну

Павел признается, что в начале полномасштабной войны России против Украины решил записать себя в терроборону.

Я пришел туда и говорю: "Запишите меня в терроборону, а жену в какую-нибудь медицинскую роту, медиком". Они меня записали. Посмеялись. А потом спрашивают: "Павел, а вы в армии служили?" Я говорю, что нет, образование у меня высшее музыкальное, они снова посмеялись и говорят, что ваша очередь, пожалуй, будет четвертая, ждите,

– рассказал Табаков.

Похоже, что до сих пор его не вызвали в военкомат.

Позже Павел решил перейти на волонтерство. Они развозили пледы, карематы для беженцев во Львове и присоединились к Международному гуманитарному штабу.

"Я приезжал, помогал. Но, поскольку волонтеров было там много, мне сказали: "Павел, езжайте и напишите еще какую-нибудь песню, это будет гораздо полезнее, потому что грузить ящики мы и сами сможем", – вспомнил певец.

Тогда Павел решил продолжить музыкальную карьеру.

Чем сейчас занимается Павел

Сейчас Павел Табаков продолжает петь и творить музыку. Он активно гастролирует и выпускает новые альбомы. Кроме того, артист часто устраивает благотворительные концерты в Украине и за рубежом, чаще всего – в Польше.

Одна из последних его песен "То Україна" вышла с участием его дочери Насти. Ранее Павел признавался, что очень хочет совместного трека с девочкой.

Песня Павла Табакова "То Україна" в исполнении с дочерью: видео

За последние полтора года у Павла появилось много мощных украинских песен. В частности, "Забирайся війна!", "Брат мій, вставай!", а также "Наш Маріуполь" на слова Лидии Лазурко.