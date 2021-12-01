"Папик", Холостяк и российские хиты: что смотрели в Украине на YouTube в 2021 году

В начале декабря музыкальный видеохостинг YouTube опубликовал список видео, которые больше всего просматривали украинцы в 2021 году. В него вошли как политические и развлекательные шоу, так и ряд песен на русском языке.

Команда Google в Украине представила рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Он состоит из двух блоков: самых популярных видео и самых популярных видеоклипов.

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Учитывая список, можно увидеть, что среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. А вот лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", который сейчас заключен на почти 3 года по делу "Ив Роше". Зрители также интересовались украинскими шоу "Холостяк-11", "Маска" и сериалу "Папик".

10 самых популярных видео в Украине в 2021 году

Дворец для Путина. История самой большой взятки Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Ивангай – где он пропадал / вДудь Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021 ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа ! Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021 MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал Майнкрафт ЕвгенБро – ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста] ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

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Что касается музыкальных видео, то больше всего просмотров в Украине в этом году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. В списке также можно найти русскоязычные хиты Насти Каменских, Тины Кароль, Макса Барских, Artik & Asti и других, а также песни российских исполнителей Моргенштерна, Султана Лагучева и Михаила Галустяна. Единственным украиноязычным хитом в списке самых популярных стал "Гуси" исполнителя Wellboy.

10 музыкальных видео 2021 года в Украине