Отрывок из известного фильма стал мемом в тиктоке: откуда трендовая сцена с пением детей

В социальных сетях завирусился неизвестный отрывок, где дети поют песню Total Eclipse of the Heart. Объясняем, откуда взялся этот мем и как он стал популярен.

В тиктоке завирусился отрывок из первого фильма "Дневник слабака". Сцена, где дети поют трек Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart, стала мемом в сети.

Интересно Захватил рекомендации: трек рэпера Гони "Як" получил второе дыхание в тиктоке

Фильм "Дневник слабака" вышел в 2010 году, его сняли по роману Джеффа Кинни. Это комедийная и теплая картина, рассказывающая о двух друзьях, учащихся средней школы. Это Грег Гэффли и Роули Джефферсон.

Завирусившаяся сцена показывает главного героя Грега Геффли, который вместе с другими учениками проходят прослушивания для участия в мюзикле "Волшебник страны Оз".

Учительница музыки попросила малышей спеть балладу Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart. Первые мальчики и девушки явно фальшивят, в то время как Грег буквально очаровал учительницу своим вокалом.

Сцена из фильма "Дневник слабака": смотрите видео

Так этот отрывок стал шаблоном для мема, получившего название Turn Around по первым словам из песни. Чаще его используют, чтобы посмеяться над нелогичным выбором между несколькими вариантами.

Мэм распространился по всему миру: смешные видео снимают и американцы, и испанцы, и украинцы. Пользователи сети шутят о том, что выбрать им на ужин, чем заняться в этот день и как подготовиться к зиме.