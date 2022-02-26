Отправьте Украине гуманитарную помощь, – Мадонна опубликовала песню в поддержку нашей страны

Мадонна в своем инстаграме отреагировала на войну России с Украиной. Певица призвала людей помочь нашему государству.

Путин нарушил права человека

На видео Мадонна сравнила Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Она подчеркнула, что все слова агрессора – ложь.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно остановиться! Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека,

– отметила певица.

Артистка добавила, что Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Она подчеркнула, что поддерживает президента Владимира Зеленского.

"Мы молимся за вас и вашу страну! Не чувствуем себя беспомощными, когда сталкиваемся с геополитическими действиями такого масштаба. Есть вещи, которые мы можем сделать", – написала Мадонна.

Она также прикрепила ссылку на статью о том, как сейчас можно поддержать Украину. Кстати, в конце сообщения певица на украинском языке написала "Слава Украине", "Героям слава".

Мадонна опубликовала ролик, в котором сравнила Путина с Гитлером: видео